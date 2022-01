Triora: lavori pubblici per 9 mln di euro negli ultimi 4 anni, nel 2022? Musei e Cabotina

"Negli ultimi 4 anni abbiamo avviato, stiamo completando e abbiamo terminato opere pubbliche per circa 9 milioni di euro"

E' il dato che ci tiene a sottolineare Fulvio Bianchi, consigliere comunale che ha recentemente ricevuto l'incarico a occuparsi ai lavori pubblici su Triora. Il paese delle streghe vive un passaggio di testimone sull'importante delega, tra il vicesindaco Gianni Nicosia e Bianchi che subentra in corsa.

Partiamo da questo dato: 9 milioni di euro in lavori pubblici per un paese di poco più di 300 anime sono una cifra importante. "E' proprio così, - conferma Bianchi - in questi anni come amministrazione comunale abbiamo deciso di investire molto su questo aspetto. Abbiamo agito sulla manutenzione, oltre che con piccoli interventi a beneficio della vivibilità quotidiana ma anche su quelle che sono opere pubbliche sotto gli occhi di tutti: penso al rifacimento dell'asfalto e posizionamento dei rallentatori su corso Italia, il completamento e la rivisitazione dell'area del Boschetto, l'area fitness a monte realizzata con le ardesie della nostra terra. Poi ci sono interventi che magari sono meno visibili ma di vitale importanza per la comunità e mi riferisco alla messa in sicurezza delle nostre scuole. Tra i lavori su cui abbiamo puntato di più ci sono sicuramente la sostituzione dei punti luce dell'illuminazione pubblica con luci a led, quindi a risparmio energetico che presto attueremo anche nelle frazioni. Ultimo ma non certo per importanza, l'esser riusciti nell'estate 2020 a portare l'acqua su Borniga. Nessuno prima di noi c'era riuscito ed è un risultato importante ottenuto con una spesa tutto sommato contenuta".

Per il 2022? "Diciamo che i lavori sono molti tra quelli che partiranno e quelli che dobbiamo completare. Adesso stiamo ultimando l'intervento su via Brassetti dove abbiamo sistemato tutti i sottoservizi e ci avviamo a completare il rifacimento della pavimentazione in pietra di questa rinnovata porta d'accesso al nostro Castello. La speranza è che questa zona rimanga così per i prossimi 20 o 30 anni e che interventi di questo tipo si possano riproporre anche in altre parti del paese. - afferma Bianchi - Quest'anno sarà caratterizzato soprattutto dai lavori sui nostri due musei, quello etnografico dove sono in via d'ultimazione le opere per la prevenzione incendi e il MES (Museo Etnostorico della Stregoneria) che riaprirà con una nuova entrata sulla piazza della collegiata, diverse migliorie e ambienti completamente rinnovati. Entrambi i lavori sui Musei sono già in fase avanzata e l'obiettivo è di arrivare alla riapertura degli spazi già entro Pasqua".

E poi c'è l'intervento sulla Cabotina. "Lavori per 200mila euro per una delle principali attrazioni turistiche del paese. - sottolinea il consigliere - Abbelliremo l'intera area, rifaremo tutta la pavimentazione e sposteremo le luci mettendole a terra. L'idea è di avere una illuminazione tutta nuova, più suggestiva con meno inquinamento luminoso. Sarà molto bello e speriamo di poter mostrare questo angolo rinnovato di Triora, in tempo per giugno".

Triora nel 2020 ha dovuto fare i conti sia con il Covid che con l'alluvione, come ha influito tutto questo sull'andamento dei lavori pubblici. "In primis c'è stato un rallentamento sulle diverse progettualità che stavamo seguendo. Per quanto riguarda la situazione dell'alluvione sono quasi tutte partite le 11 somme urgenze, per circa 3 milioni di euro, inerenti a quanto successo dopo la notte tra il 2 e 3 ottobre 2020. Uno degli interventi principali interesserà l'acquedotto per circa 1.5 milioni, la sorgente di Triora. Ci sono anche le frane sulla strade di Goina, passo della Guardia, via Campomattone; le fognature di Triora e nelle frazioni; in paese gli interventi sulle tubature delle acque bianche, la frana a lato della cabotina e dietro la colla; a Bregalla, il rifacimento di acquedotto e della strada; su Monesi la vasca dell'acquedotto sulla frana e l'importante studio sul rio Bavera. Sempre in questo ambito ma svincolato dalle somme urgenze, c'è anche l'importante studio per la messa in sicurezza di tutto il centro abitato di Triora: un intervento finanziato da Regione che agirà nell'ambito della prevenzione e attualmente si trova in fase di progettazione".