72° Festival di Sanremo: adesso è ufficiale, Fiorello è arrivato in città. Ad accoglierlo a braccia aperte c'è l'amico Amadeus (Foto)

Adesso è ufficiale, la stanza dell'hotel Globo alla quale ogni giorno bussava Amadeus avrà il suo tanto atteso ospite.

Fiorello è arrivato in città questo pomeriggio (camuffato con parrucca e cappellino di lana), accolto dall'amico conduttore e dai dirigenti Rai.

La riserva, quindi, è sciolta: ci sarà anche lui al Festival di Sanremo 2022 anche se è stata esclusa l'ipotesi di vederlo in veste di co-conduttore come nell'edizione precedente.

La coppia Amadeus-Fiorello potrà quindi ricongiungersi per un'ospitata o qualcosa di più. Anche se il duo più volte ci ha abituati a sorprese dell'ultimo minuto.