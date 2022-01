Ventimiglia: aggiudicata la gara per i parcheggi, si potrà pagare anche con carte di credito e app

E’ stata definitivamente aggiudicata la gara per la gestione dei parcheggi di Ventimiglia. Necessaria per legge, dopo una serie di proroghe tecniche permesse dalla precedente amministrazione Ioculano e oggi contestate dagli uffici comunali, si è conclusa con l'aggiudicazione alla ditta ‘Acs Automobile Club Servizi’ di Palermo.

La società ha vinto sugli altri concorrenti con un aggio a favore del Comune di Ventimiglia del 76,5% e impegnandosi a cambiare tutti i parcometri di Ventimiglia concedendo finalmente di poter pagare il parcheggio non solo con monetine ma anche con ogni altro mezzo di pagamento.

“La commissione di esperti - dicono dall'Amministrazione comunale - dopo attento esame e diversi approfondimenti, non ha avuto dubbi sulla regolarità della proposta e ha aggiudicato. Si vedrà se seguiranno i soliti ricorsi degli altri concorrenti o della ditta uscente che gestiva i parcheggi a Ventimiglia da circa 30 anni e che vede in consiglio comunale molti sostenitori tra i banchi della minoranza, tra cui anche l'ex direttore della stessa società di servizi, ma anche della maggioranza”.

“Da una parte sono felice – ha detto il Sindaco Scullino - di avere anche a Ventimiglia l'opportunità di utilizzare le carte di credito, banconote o altri sistemi diversi dalle monetine per pagare i parcheggi. Dall'altra non nascondo la preoccupazione di capire se la nuova società (ad oggi non conosciuta) che gestirà i parcheggi per 18 mesi, riuscirà a fornire un servizio di qualità superiore a quello sino ad oggi ottenuto. La durata breve della gestione di 18 mesi, voluta, è dovuta al fatto che entro la fine del 2022 Ventimiglia avrà oltre 1.100 nuovi parcheggi e quindi la nuova gara li dovrà inglobare. Finalmente si potranno anche prevedere forme di abbonamento per i residenti e agevolazioni per frontalieri e lavoratori. Attendiamo, ogni novità può spaventare, ma può portare anche risultati migliori, vedremo”.