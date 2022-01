Festival di Sanremo 2022: green pass rafforzato e doppio tampone per salire sulla 'Costa Toscana'

Per salire a bordo della Costa Toscana, la nave di Costa Crociere che sarà trasformata in studio televisivo e sarà in rada da domenica a Sanremo, sarà necessario il Green pass rafforzato, oltre a due tamponi: uno molecolare, effettuato nelle 72 ore precedenti e uno antigienico rapido al momento dell'imbarco a Portosole, dove sarà allestita una struttura.

Lo riporta l’agenzia Ansa, che evidenzia il protocollo di sicurezza sanitaria di Costa Crociere, un rafforzamento di quello solitamente utilizzato durante le crociere. La nave ospiterà un migliaio di persone. Sulla nave ci sarà uno staff sanitario composto da medici, infermieri e biologi, in grado di effettuare screening per scoprire casi di contagio.

Un eventuale positivo sarà isolato in una cabina singola, in una specifica area della nave, in attesa di essere sbarcato (in accordo con l'autorità sanitaria), in modalità protetta e, nel contempo, scatterà il cosiddetto ‘contact tracing’. A bordo bisognerà rispettare il distanziamento, ma bisognerà indossare la mascherina Ffp2.