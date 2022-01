Sanremo non dimentica: Pietre d’Inciampo ai giardini Vittorio Veneto e in corso Garibaldi, la firma indelebile dell’orrore nazifascista (Foto)

Sanremo vuole scolpire per sempre nel proprio terreno l’immagine della memoria, i nomi di chi non è più tornato, cancellato dall’orrore del regime nazifascista.

I giardini Vittorio Veneto e corso Garibaldi ospitano da oggi le prime Pietre d’Inciampo in memoria di: Vittorio Ottolenghi, Edvige Norzi, Lodovico Orvieto, Ines Pacifici, Guido Norzi, Anna Luciana Norzi.

Le Pietre d’Inciampo sono piccoli blocchi quadrati di pietra, ricoperti di ottone, recanti il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, nonché la data di morte della persona deportata nei campi di sterminio nazisti e collocati nei pressi della sua ultima abitazione. Nascono dall’iniziativa dall’artista Gunter Demnig come reazione a ogni forma di negazionismo e di oblio, è attuata in diversi paesi europei e consiste nell’incorporare nella pavimentazione stradale la memoria dei cittadini partiti dalla propria città e mai più tornati.

L’iniziativa è stata curata dal Comune di Sanremo e dall’assessore alla Cultura, Silvana Ormea, presente oggi alla posa insieme al sindaco Alberto Biancheri. Oltre alle associazioni del territorio e a una delegazione delle scuole superiori, alla cerimonia hanno preso parte anche la comunità ebraica di Genova, l’ANPi e il prof. Gustavo Ottolenghi.

“L’amministrazione comunale ha aderito con convinzione a questo progetto - commentano il sindaco Biancheri e l’assessore Ormea - istituendo un apposito comitato con il compito di reperire informazioni circa i nostri cittadini deportati. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato e che hanno reso possibile l’inizio di questo importante percorso della memoria, capace di restituire alla collettività nomi e storie delle persone internate. Un mosaico della memoria che oggi prevede la posa di 6 Pietre d’Inciampo e che continuerà nel tempo, per non dimenticare”.