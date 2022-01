Iniziativa sull'informazione del gruppo politica della Federazione Operaia: proposta a tutti sindaci

Il 15 e 16 gennaio scorsi il gruppo di cultura politica della Federazione Operaia Sanremese, ha inviato a tutti i Sindaci della provincia di Imperia un documento sul tema: “Due Progetti specifici per incrementare il numero di Laureati in Medicina o per Specializzarsi in Medicina Generale".

Considerato che il Comune di Sanremo sta predisponendo il Bilancio di Previsione per il 2022, nei giorni scorsi (su nostra richiesta) si è tenuto un incontro tra l'Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Sanremo, Costanza Pireri, e una nostra rappresentanza per un confronto di merito rispetto ad alcune problematiche che fanno riferimento all'Informazione, alla Formazione e ai possibili incentivi a favore di Studenti che scelgono le Facoltà di Medicina (residenti nel Comune di Sanremo) e Laureati o Laureandi in Medicina (sempre residenti nel Comune di Sanremo) che vogliono specializzarsi in Medicina Generale.

Durante l'incontro sono stati puntualizzati dal gruppo Fos i diversi aspetti dei due Progetti che si riportano. Per gli studenti che hanno superato la Maturità si tratta di Borse di Studio in favore di studenti che hanno conseguito la Maturità e sono interessati a frequentare le Facoltà di Medicina. Si tratterebbe di finanziare nell'arco dei prossimi 11 anni, un complessivo di 108 borse di studio da 5.000 euro cadauna (una media di circa 10 borse di studio per ogni anno finanziario) che vedrebbe coinvolti almeno 63 studenti universitari per un investimento complessivo di 540.000 euro.

Per il Comune di Sanremo si tratta di mettere in Bilancio una media di circa 49/50.000 per anno finanziario per i prossimi 11 anni. Naturalmente chi usufruisce di altra Borsa di Studio non può partecipare del Bando Comunale. Per i Laureati o Laureandi. Si tratta di Borse di Studio in favore di Laureati o Laureandi in Medicina, residenti a Sanremo, che vogliono Specializzarsi in Medicina Generale.

Si tratta di finanziare nell'arco dei prossimi 7 anni, un complessivo di 30 borse di studio da 11.000 euro cadauna (una media di poco più di 4 borse di studio per ogni anno finanziario) che vedrebbe coinvolto almeno 10 Medici per un investimento complessivo di 330.000 euro.

Per il Comune di Sanremo si tratta di mettere in bilancio poco più di 47.000 per anno finanziario per i prossimi 7 anni. Naturalmente chi usufruisce di altra borsa di studio non può partecipare al Bando Comunale. A sostegno dei due Progetti abbiamo evidenziato, ancora una volta, tre constatazioni rilevanti:

- lo scarso numero di Studenti Maturandi che partecipano ai test per l'accesso alla Facoltà di Medicina;

- il numero limitato di giovani Medici che stanno frequentando i corsi di Specializzazione di Medicina Generale (che dura 3 anni);

- la presa d'atto che la città (per vari motivi) non è attrattiva per i giovani Medici di altri territori.

Sulla base di queste constatazione, si rende necessario che il Comune di Sanremo (come altri Comuni) si faccia carico di interventi finalizzati, verso i propri residenti, per cercare di migliorare l'attuale situazione. Durante l'incontro abbiamo espresso apprezzamento per la lettera che il Sindaco Biancheri ha inviato il 21 dicembre 2021 al Presidente della Regione Toti avente per oggetto: 'Richiesta di interventi in favore di Studenti delle Superiori interessati ad accedere alle Professioni Mediche e Paramediche'.

Nello stesso tempo abbiamo chiesto che, in assenza di una risposta da parte della Regione, è necessario mettere in campo qualche iniziativa sul merito anche da parte del Consiglio Comunale.