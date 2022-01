Bordighera: aperte le prenotazioni per il vaccino di domani per chi vuole anticipare la terza dose

Sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni di domani all'ospedale di Bordighera. E' possibile, quindi, prenotare la terza dose di vaccino Covid-19, se si ha già un appuntamento nelle prossime settimane e si vuole anticiparlo o se si ha il green pass in scadenza entro 7 giorni.

La prenotazione può essere fatta nel seguente modo:

- su http://prenotovaccino.regione.liguria.it, al numero verde 800 93 88 18 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18), allo sportello Cup o nelle farmacie che effettuano il servizio.

Per chi ha il Green Pass in scadenza ricordiamo che, una settimana prima scadenza (requisito indispensabile) può sempre accedere senza appuntamento presso le seguenti sedi:

- Palasalute di Imperia, via Acquarone 9: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19. Sabato dalle 9 alle 14;

- Camporosso al PalaBigauda: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 14; sabato dalle 9 alle 14;

- Taggia (presso Stazione Ferroviaria): dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14; sabato dalle 9 alle 14.