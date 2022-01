Bordighera: a 56 nuove palme, una per ogni bimbo nato nel 2020, apposte targhette con i nomi dei nuovi piccoli cittadini

56 nuove palme, una per ogni bimbo nato nel 2020 a Bordighera: tanti i nuovi esemplari, di specie Syagrus e Washingtonia, piantumati sul lungomare Argentina nella zona al confine con Vallecrosia e nei pressi del Palazzetto dello Sport di via Diaz. In questi giorni le maestranze comunali stanno apponendo su ogni albero le targhette con i nomi dei nuovi piccoli cittadini e, a brevissimo, le famiglie riceveranno le lettere con l’indicazione del posizionamento della pianta dedicata al proprio bambino.

“Nonostante la legge preveda l’obbligo solo per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’Amministrazione di Bordighera ha scelto di mettere comunque a dimora sul proprio territorio un albero per ogni nuovo nato residente: lo ha fatto in passato per il 2019 e nelle ultime settimane per il 2020. E’ un bel gesto di speranza, di attenzione per il futuro e di amore per la città” commenta l’Assessore Marco Laganà, che ha promosso l'iniziativa.​