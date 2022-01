Taggia: niente cascate e falò per San Benedetto ma immagini suggestive proiettate sui palazzi

Anche quest'anno Taggia non vivrà la magia delle cascate e dei falò per San Benedetto ma ci sarà un tributo. Per tutto il mese di febbraio, le facciate delle palazzine di piazza Eroi Taggesi saranno illuminate con la proiezione di immagini ad alta definizione legate al suggestivo appuntamento che, a causa delle restrizioni anti Covid nazionali, non si ripete da due anni.

L'idea di usare i proiettori è venuta all'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio che già nel 2021, per ovviare al problema della festa annullata, aveva scelto di illuminare di rosso i principali monumenti. Quest'anno i falò e le gigantesche cascate di luce saranno visibili con delle foto trasmesse da dei proiettori, gli stessi visti all'opera durante le festività natalizie quando le rappresentazioni della Sacra Famiglia hanno acceso le facciate delle tre chiese tra Taggia, Arma di Taggia e Levà.

Febbraio è per Taggia il mese legato a San Benedetto Revelli. La comunità ne ricorda le gesta e gli rende omaggio, per ricordare i due momenti in cui Taggia venne salvata. Nel 900 dopo Cristo, San Benedetto Revelli, salvò la cittadina, consigliando l'accensione di grandi fuochi di fronte all'arrivo imminente dei pirati saraceni che ingannati dalle fiamme in lontananza avrebbero cambiato destinazione pensando che Taggia fosse stata già saccheggiata. Il secondo episodio invece risale al 1625, nella Guerra dei Trent'anni: i tabiesi fecero un voto dicendo che avrebbero festeggiato per sempre il Santo e costruito un oratorio in suo nome, se il paese fosse stato risparmiato durante le battaglie tra il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova.

"Sebbene non si possa festeggiare San Benedetto, con falò e cascate penso sia giusto celebrare la nostra importante tradizione, con rispetto e affetto. - spiega il sindaco Mario Conio - Per questo nel cuore di Taggia, in piazza Eroi Taggesi per un mese intero sulle facciate degli edifici, proietteremo le immagini più evocative della festa. Questo vuole essere un arrivederci a tempi migliori e la testimonianza di quanto teniamo a questo suggestivo appuntamento che appartiene alla nostra comunità".