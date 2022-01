“Siamo tutti fratelli, preziosi come gioielli”: Isolabona celebra il Giorno della Memoria nel ricordo di Lindo, Federico e Alfredo (Foto)

Cerimonia questa mattina in onore dei tre ragazzi isolesi deportati nel campo di Mauthausen, ai quali il comune ha voluto dedicare una targa che riporta i loro nomi: Lindo Cane, Federico Ferrari e Alfredo Gavino. Ragazzi di un'epoca in cui l'uomo e la società hanno mostrato il peggio di sé, tre giovani che hanno perso la vita difendendo la giustizia.

Partecipazione dei cittadini alla presenza del sindaco Augusto Peitavino. “Siamo tutti fratelli, preziosi come gioielli”, riporta un cartello fatto dai bambini della scuola elementare. Un messaggio semplice quanto universale, puro quanto assolutamente veritiero. Un altro simbolo per non dimenticare, mai.