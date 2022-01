Bordighera: in vendita 4 box auto del Comune situati nel parcheggio interrato del condominio 'Tennis Centro'

Saranno messi in vendita mediante trattativa privata – procedura negoziata senza previa pubblicazione di avviso pubblico i 4 box auto di proprietà del Comune di Bordighera situati nel parcheggio interrato del condominio “Tennis Centro”, in via Quintino Sella. Questo l’indirizzo approvato dalla Giunta nella seduta del 20 gennaio; la delibera demanda al dirigente del settore tecnico la predisposizione e la pubblicazione dell’informativa per l’alienazione e per la richiesta di presentazione delle offerte di acquisto da parte degli interessati.

Quattro i lotti, di cui tre con prezzo minimo di vendita di € 38.000 (esente IVA) a corpo ed uno con prezzo minimo di vendita di € 45.000 (esente IVA) a corpo.

Sarà data comunicazione della pubblicazione dell’informativa.​