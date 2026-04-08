Asl 1 Imperiese affida servizi medici esternalizzati per 12 mesi: gara da oltre 14,7 milioni su 8 lotti

Asl 1 Imperiese ha concluso la procedura di gara per l’esternalizzazione delle prestazioni mediche plurispecialistiche, assegnando i servizi per 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12. Il valore complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, supera i 14,7 milioni di euro, articolato in otto lotti. Il provvedimento, formalizzato con determinazione dirigenziale del 3 aprile 2026, riguarda servizi destinati alle strutture sanitarie aziendali, nell’ambito dei progetti di riqualificazione approvati nel 2025.

Sei lotti aggiudicati, uno deserto e uno escluso

Dalla procedura emerge un quadro articolato: sei lotti sono stati aggiudicati, mentre il lotto 7 (Ostetricia e Ginecologia) è andato deserto e il lotto 3 (Psichiatria) è stato escluso con precedente atto. In particolare, la maggior parte dei servizi è stata affidata al raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Gap Med S.T.P. S.p.A. e Novamedica Cooperativa Sociale, risultato vincitore nei lotti:

Anestesia e Rianimazione

Medicina Interna

Cardiologia

Medicina Fisica e Riabilitazione

Per il lotto relativo all’Emergenza-Urgenza, l’aggiudicazione è andata a BMC H24 Assistance S.r.l., che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto (94,26 punti). Il servizio assistenziale nelle case circondariali (lotto 8) è stato invece assegnato a Global Care Cooperativa Sociale Onlus. Le aggiudicazioni sono avvenute sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione combinata di elementi tecnici ed economici. Le commissioni hanno esaminato le offerte pervenute tramite la piattaforma telematica Sintel, verificando documentazione amministrativa, requisiti tecnici e congruità economica. Dopo le verifiche, l’Asl ha richiesto ulteriori giustificazioni agli operatori risultati primi in graduatoria.

Avvio anticipato per garantire i servizi

Elemento centrale del provvedimento è l’avvio anticipato dei servizi, motivato da esigenze sanitarie urgenti. Come evidenziato nell’atto, “la loro interruzione può mettere a rischio la salute delle persone e la continuità assistenziale”.

Per questo motivo:

i servizi dei lotti aggiudicati partiranno dal 1° maggio 2026

il lotto 8 sarà attivato già da aprile 2026

Il costo complessivo stimato per l’Asl 1 è pari a 3.645.413,92 euro, suddiviso tra il 2026 e il 2027 e imputato al budget della Direzione Medica. Le attività prevedono turni medici h24, anche nei giorni festivi, con un’organizzazione capillare per garantire la copertura dei servizi nelle diverse specialità.

L’operazione si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione del sistema sanitario ligure e punta a rafforzare la continuità assistenziale nelle strutture dell’Asl 1, soprattutto in settori critici come emergenza, anestesia e medicina interna.