Bordighera: weekend di vaccini all'ospedale 'Saint Charles', in due giorni più di 600 dosi

Le due giornate dedicate ai vaccini hanno registrato numeri rivelatori di un risultato che può dirsi soddisfacente. Il reparto preposto è ben organizzato, si tratta del centro prelievi dell'ospedale 'Saint Charles'. All'accoglienza il personale smista i prenotati e no, dividendo al contempo le prime o le seconde dosi dalle terze. La procedura è la solita, si compila il form, si incontra il medico e poi ci si accomoda nella sala dell'iniezione. Dopo pochi minuti, allo sportello, è possibile ottenere il documento che attesta il ricevuto vaccino.



I dati relativi alle due giornate nel dettaglio. Totale di 416 dosi per la giornata di sabato, tra le quali 76 prime dosi e 320 terze. Pediatriche: 19 prime dosi e 1 seconda. Domenica conta un totale di 258 dosi: 55 prime, 25 seconde e 178 terze.

Un nuovo canale, insomma, per la campagna vaccinale, in aiuto dei cittadini. Le prossime giornate saranno il 29 e 30 gennaio dalle 8 alle 20 sempre all'ospedale 'Saint Charles'.



Gli utenti potranno chiamare dal pomeriggio al numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio CUP, sportelli CUP di Asl e Ospedali e rimane attiva la modalità di prenotazione online sul sito: http://prenotovaccino.regione.liguria.it.