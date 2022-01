'Sanremo New Talent': per la Liguria sono stati selezionati Ferruccio Barricalla e Alessandra Mari (Foto)

Ferruccio Barricalla e Alessandra Mari sono stati selezionati in rappresentanza di Sanremo e della Liguria per concorrere alle semifinali di Sanremo new talent 2022 concorso nazionale che si svolgerà da martedì 1° febbraio a sabato 5 a 'Casa Sanremo'

I cantanti hanno passato la scrematura delle selezioni con più di 2.000 candidati provinati, aggiudicandosi la semifinale insieme ad altri 90 concorrenti Alessandra concorrerà negli under 40 e Ferruccio negli over 40. Provengono dalla scuderia di 'Alma percorso vocale' che ha, come vocal coach Alex Penna, che è anche talent scout ufficiale di 'Sanremo New Talent'.

Questa mattina l'assessore al turismo, Giuseppe Faraldi, ha voluto incontrare i cantanti per fargli un grande in bocca al lupo e far sentire il sostegno e la presenza di tutta l'amministrazione. Alessandra canterà un brano inedito scritto e musicato da lei intitolato 'Solo per te', mentre Ferruccio omaggerà la kermesse cantando un brano cover, 'Dedicato a te', che ha partecipato al Festival 1993 dei Matia Bazar.