Le prove per il 72° Festival di Sanremo non si fermano mai: i volti dei protagonisti (Foto)

Sono giorni frenetici tra il teatro Ariston e l'hotel Globo per le ultime prove in vista della 'prima' del 72° Festival di Sanremo.

Ormai non si contano più i volti dei protagonisti che stanno arrivando in città per prendere le misure con il palco e mettere a punto le esibizioni, con particolare attenzione per i duetti, la più 'scivolosa' prova canora e musicale della settimana.

Michele Bravi, Achille Lauro, Emma Marrone, Francesca Michielin, Arisa, Giusy Ferreri sono solo alcuni dei volti catturati dall'obiettivo del nostro Tonino Bonomo.