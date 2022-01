Coronavirus: tasso di positività stazionario (18,26%) ma in provincia calano i ricoveri e le terapie intensive

Numeri stazionari ma sempre elevati, nel classico bollettino Covid quotidiano, emesso dalla Regione. Oggi si registrano meno tamponi di ieri ma il tasso di positività è salito, seppur lievemente.

Sono infatti 5.708 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 31.259 tamponi tra molecolari (6.173) e antigenici rapidi (25.086) registrati nelle ultime 24 ore, uno ogni 5,47 pari al 18,26%.

Nella nostra provincia lieve calo dei positivi, oggi 889 rispetto ai 981 del savonese, i 3.149 di Genova e i 667 di Spezia. Una buona notizia arriva dagli ospedali, dove oggi sono decisamente calati i ricoverati. In provincia scende a 2 il numero delle terapie intensive, un quarto della settimana scorsa.

Nove purtroppo i morti nella nostra regione, tra i quali una donna di 83 anni e un uomo di 90 anni nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 2.159.612 (+6.173)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.045.939 (+25.086)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 277.205 (5.708)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 61.823 (+559)

Casi per provincia di residenza

Imperia 8.211 (+193)

Savona 9.593 (+75)

Genova 33.450 (+318)

La Spezia 7.563 (+45)

Residenti fuori regione o estero 974 (-4)

Altro o in fase di verifica 2.032 (-68)

Totale 61.823 (+559)

Ospedalizzati: 783 (-19); 40 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 122 (-8); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 130 (-3); 13 (+2) in terapia intensiva

San Martino 108 (+1); 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera 138 (+1); 5 (=) in terapia intensiva

Gaslini 13 (-5); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 157 (=); 8 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 33 (-4); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 82 (-1); 5 (-1) in terapia intensiva

*25 non sono vaccinati e 15 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 42.248 (-13)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 210.544 (+5.140)

Deceduti: 4.838 (+9)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.538 (-66)

Asl 2 - 1.416 (-559)

Asl 3 - 6.793 (-175)

Asl 4 - 1.353 (+14)

Asl 5 - 1.670 (-5)

Totale - 12.770 (+791)

Dati vaccinazioni 26/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.125.373

Somministrati: 3.158.461

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.