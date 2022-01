Domani sarà chiuso al traffico di via Nino Bixio (tra l’incrocio con corso Mombello 57 lato levante e l’incrocio con via Gioberti inferiore) per consentire ai mezzi di scavo di effettuare, in sicurezza, alcune manovre.

La chiusura è prevista dalle 8,30 e la disciplina della circolazione stradale vedrà il divieto di transito tra via Nino Bixio tra incrocio corso Mombello 57 lato Levante e incrocio via Gioberti Inferiore.