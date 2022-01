“Indomite in cucina" è il nuovo libro di Raffaella Fenoglio

È in libreria da pochi giorni il nuovo libro del trio di autori, Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua, dedicato alle passioni culinarie di alcune importanti figure femminili presenti nella letteratura.

Eroine, protagoniste di intense storie, dove è sempre possibile ricavare qualche insegnamento. Donne coraggiose e forti, anche se hanno subito violenze e si abbandonano alle lacrime, ricche di sentimenti di amore e felicità. Nelle loro case si respira sempre profumo di rivalsa e nelle loro cucine c’è sempre un ingrediente segreto in grado di tramutare tutto il grigio di una lunga giornata in un momento di festa. Gli autori accompagnano i lettori nella scoperta delle cucine di alcune eroine letterarie che hanno fatto proprio il concetto di libertà, fra cui Hermione Granger, Katniss Everdeen, Lisbeth Salander e tante altre.

dalla quarta di copertina

Anche questo libro come il precedente, “La cucina incantata, ricettario dei film del regista giapponese Hayao Miyazaki”, è inserito nella collana “30 PIU’ UNO della casa editrice Trenta Editore e contiene delle originali e gustose ricette facili da realizzare e di sicuro successo.

Il libro è in vendita al prezzo di 14,00 euro nelle librerie e sui principali siti di vendita online.

Gli autori

Silvia Casini, dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere, lavora come project manager presso l’Istituto Internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo di Gillo Pontecorvo e Sandro Silvestri. In seguito, si specializza in marketing strategico e inizia a collaborare con diverse case di produzione cine-tv. Negli anni, ha collaborato con diverse testate giornalistiche e siti web e ha pubblicato libri per molti editori, tra cui Il gusto speziato dell’amore, L’astro narrante, Gli occhi invisibili del destino. Per Trenta Editore, insieme a Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua, ha pubblicato La cucina incantata (2021).

Raffaella Fenoglio è foodblogger e autrice di Tre Civette sul Comò, il foodblog con l’indice glicemico al minimo da cui sono nati i volumi Abbasso l’indice glicemico e Indice GliceAmico. Co-fondatrice di Upside Down Magazine, ha pubblicato Gala Cox e i misteri del viaggio nel tempo. È socia fondatrice dell’associazione P.E.N.E.L.O.P.E. ODV, attiva per la parità di genere. È componente di “Città che legge” di Bordighera.

Francesco Pasqua, laureato in discipline dello spettacolo, autore dei cortometraggi Soltanto uno scherzo (vincitore all’International Film Festival di Manhattan) e Countdown (vincitore di due Nastri d’Argento), ha lavorato come story editor al film Copperman (2019), interpretato da Luca Argentero. Nel 2020, pubblica Fuoritempo e il libro Un tè con Mr. Darcy, scritto con Silvia Casini e Raffaella Fenoglio.