Bordighera: auto del Comune multata per l'assicurazione, è stata un'omissione della compagnia preposta

È colpa della compagnia che si è aggiudicata il servizio assicurativo RC Auto per il periodo 31 dicembre 2021 - 31 dicembre 2024 per i mezzi del Comune di Bordighera, il caso (QUI) che ha visto la multa a un mezzo del Municipio della città delle palme, trovato scoperto dalla copertura assicurativa a un controllo della Polizia.

A oggi, infatti, la compagnia non aveva ancora provveduto ad emettere i certificati dei singoli mezzi a libro matricola del Comune e ad inserirne le targhe nel database Ania ed è stata dunque diffidata a procedere entro oggi agli adempimenti. La stessa Compagnia ha comunque confermato in via ufficiale che i mezzi sono coperti ed assicurati a far data dal 31 dicembre 2021. Nel frattempo il Comune si sta adoperando per il dissequestro del veicolo con un'istanza di annullamento in autotutela.

"Gli uffici - commenta il primo cittadino - sono intervenuti con tempestività per un doveroso chiarimento; è stata comunque richiesta una relazione su quanto avvenuto per confermare la correttezza di tutte le procedure adottate dall'Ente per la messa in copertura dei mezzi oltreché, ovviamente, sul comportamento e sugli inadempimenti della compagnia assicuratrice".