Ventimiglia: ultimi giorni per iscriversi al corso "Costruzioni, Ambiente e Territorio" con l'istituto Fermi

Oltre agli indirizzi economici, l’Istituto Tecnico “Enrico Fermi” di Ventimiglia vanta da decenni l’indirizzo Tecnologico, cioè il corso CAT “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (Geometri). In questi tempi difficili di Covid e quarantene forzate i laboratori del corso CAT continuano anche a distanza, specialmente nell’ambito del disegno tecnico al computer con i docenti di Tecniche e Tecnologie di Rappresentazione Grafica e di Progettazione.



E’ vero che a volte gli studenti devono svolgere le lezioni in DAD (la famigerata Didattica a Distanza), ma questo non significa rinunciare alle attività pratiche, tanto apprezzate dagli studenti. "Infatti, ogni studente del Corso CAT può esercitarsi e mettere in pratica i comandi del software CAD (Computer Aided Drawing), il software più usato dagli studi tecnici, anche a casa. Il pacchetto software ProgeCad viene messo a disposizione dei ragazzi anche a casa, grazie a speciali licenze educational, gratuite per gli studenti, valide per tutto l’anno scolastico, che consentono ai agli alunni di installare il software sul proprio computer di casa ed utilizzarlo come meglio credono, per svolgere gli esercizi o per prendere maggiore dimestichezza con i comandi e svolgere disegni in autonomia" - spiegano dall'Istituto Fermi.



"Anche a distanza i docenti delle discipline tecniche, insieme ai validissimi insegnanti tecnico-pratici che ricordiamo sono dei professionisti che operano nel mondo lavorativo e collaborano con la scuola riescono a seguire gli studenti ed a rendere proficue ed utili queste lezioni a distanza, così complicate da gestire per alunni e professori. - ricordano - Normalmente, con le classi in presenza, i laboratori di disegno tecnico al computer vengono svolti con la guida di due insegnanti: uno è il docente titolare della disciplina, il secondo è l’insegnante tecnico pratico, un docente ma anche un professionista del settore, che può arricchire l’insegnamento teorico con esempi di cui casi pratici e concreti tipici della professione del geometra".

"Gli studenti sono così ottimamente seguiti da ben due insegnanti nelle ore delle discipline tecniche, occasione che non si presenta in tutte le scuole! Un motivo in più per iscriversi al corso Geometri - CAT di Ventimiglia, con il codice ministeriale IMTD00101B… Il tempo stringe ed i posti disponibili stanno rapidamente diminuendo, meglio non aspettare l’ultimo minuto!" - chiosano dall'Istituto ventimigliese.