Ecco come sarà Boulevard Larvotto a fine lavori: progetto emblematico del Principato con il gruppo sanremese Marzocco

Boulevard Larvotto, nel Principato di Monaco, è una delle zone emblematiche di Montecarlo, che vive da tempo una profonda ristrutturazione edilizia. Proprio in quest'ottica, da ieri si torna ad una circolazione alternata dei veicoli per consentire l'avanzamento dei lavori che in un paio di mesi dovrebbero riportare l'area alla sua iniziale configurazione.

I lavori dovrebbero vedere terminata la Torre T2 (Testimionio 2) entro l'anno, in 100 metri di altezza per 30 piani, altri 500 parcheggi e un asilo nuovo. Si arriverà a 348 appartamenti, l'asilo, il parcheggio di 1.000 posti e la nuova sede della Scuola Internazionale per 700 allievi oltre alla residenza privata Bay House con 56 appartamenti e 5 ville.

Il progetto è nelle mani operative del Gruppo Marzocco, di note origini sanremesi nel nome della proprietà, e della Vinci Immobiliare che guidano circa 1.000 persone, impegnate nei lavori all'interno della Sam Testimonio II. Il progetto partito nel 2015 dovrebbe terminare definitivamente nel 2024.