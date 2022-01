Auto si ribalta nella strettoia al confine tra Sanremo e Arma di Taggia, strada chiusa nel pomeriggio (Foto)

Incidente questo pomeriggio sulla strada di Bussana Mare al confine tra Sanremo e Arma di Taggia.

Un'auto che procedeva in direzione Ponente si è ribaltata rimanendo così ferma su una fiancata al centro della carreggiata. Pare che il guidatore sia stato abbagliato dal sole andando a sbattere contro la scala del ponte sulla ciclabile.

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma la strada è rimasta chiusa per alcuni minuti in attesa dei rilievi e della rimozione del mezzo.