Sanremo: convocato per venerdì prossimo alle 17.30 il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

Come anticipato nei giorni scorsi è stato convocato in doppia modalità, in presenza e on line, il Consiglio comunale di Sanremo, per venerdì 28 gennaio alle 17.30.

All’ordine del giorno l’affidamento in house providing ad Amaie Energia, l’approvazione del documento unico di programmazione e bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 e l’approvazione della fusione per incorporazione della società ‘Park 24’, (in liquidazione) nella società Area 24 Spa (in liquidazione) e conseguente trasformazione di Area 24.