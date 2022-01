Ventimiglia: riunione tra Amministrazione e associazioni di categoria sul mercato, c'è l'ok di Confesercenti

“Un passo in avanti verso le esigenze degli operatori, una svolta positiva che cambia le carte in tavolo”. Lo ha detto Sergio Scibilia, presidente cittadino di Confesercenti, a poche ore dalla riunione (QUI) delle associazioni di categoria con il Comune, per le modifiche al progetto del mercato coperto.

La Confesercenti si è dichiarata soddisfatta per l’esito della prima riunione sul progetto: “Questa è una delle opere pubbliche più importanti, dopo il porto – prosegue Scibilia - per questo serve molta attenzione e la verifica attenta di tutte le possibili azioni. Apprezziamo questo nuovo approccio adottato dal Comune verso gli operatori, iniziato con un percorso di condivisione, ascolto e di reale confronto con le associazioni di categoria in rappresentanza delle imprese e degli operatori”.

Le associazioni, su proposta di Coldiretti, hanno chiesto infine al Comune la creazione di un tavolo tecnico per monitorare e verificare l’andamento delle fasi progettuali: “Questo è quanto avevamo richiesto giorni fa, dopo la presentazione del primo progetto di massima. Quindi primo semaforo verde ad un progetto da rivedere e la espressa volontà di ascoltare le esigenze degli operatori”.