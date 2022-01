Sanremo: scontro auto-scooter in via Nino Bixio, ferita donna di 83 anni (Foto)

Incidente nel tardo pomeriggio in via Nino Bixio. Per cause da accertare, un'auto ha colpito uno scooter che stava uscendo dal parcheggio all'altezza di via Gaudio. alla giuda del mezzo a due ruote una donna di 83 anni, finita pericolosamente vicina alle ruote dell'auto rischiando di essere investita.

La donna è rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale che hanno disposto la chiusura della strada per alcuni minuti.