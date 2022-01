Ospedaletti: principio d'incendio nella cucina di un appartamento, intervento dei vigili del fuoco

Principio d'incendio all'interno di un'abitazione di Ospedaletti. Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti in corso Regina Margherita. Stando a una prima ricostruzione c'è stata una sfiammata da una cucina a gas che ha provocato poi danni contenuti. Sul luogo dell'accaduto anche i Carabinieri. Per fortuna non si registrano persone ferite o intossicate.

Soltanto pochi minuti prima i pompieri erano intervenuti a Coldirodi di Sanremo dove ha preso fuoco il vano motore di un bus della Riviera Trasporti. Anche in questo caso i danni sono stati di lieve entità e senza feriti.