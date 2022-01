Esposto dei movimenti 'Green Pass' della provincia di Imperia: raccolta firme da presentare al Prefetto

Tutte le sigle e i movimenti ‘No Green Pass’ della provincia di Imperia hanno predisposto un esposto, con il quale chiedono lo stop delle sospensioni dal lavoro, ma anche dall'obbligo vaccinale e le limitazioni delle libertà personali in materia di trasporti pubblici, scuola, sanità, accesso a banche e poste.

I movimenti che non vogliono il ‘Pass’ chiedono di firmare un documento che verrà depositato entro fine mese in Prefettura. Molte altre province italiane hanno già dato seguito a questa battaglia.

La raccolta firme, per ora, viene fatta a Ventimiglia (Bar "Dal filo rosso" in via Matteotti 1), a Bordighera (Bar "Eclisse" in via Vittorio Emanuele 24) e a Imperia (Ufficio di Alessandro Barisone in piazza unità nazionale 26). A breve è previsto anche un punto di raccolta a Sanremo.