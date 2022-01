Ventimiglia: agente della Polizia Locale aggredito di notte, il PD “La sicurezza non è argomento da slogan”

“Come previsto, la scelta dell'amministrazione di predisporre un servizio notturno formato da agenti di polizia locale e di vigilanza privata, ha rivelato tutti i suoi limiti sia in termini di efficacia, considerato che né la polizia locale, né la vigilanza privata hanno strumenti a disposizione per agire contro i malviventi, sia in termini di sicurezza per gli stessi lavoratori - prosegue il PD ventimigliese - mentre l'inutile servizio notturno ha un costo per l'amministrazione, i cittadini spesso non hanno il piacere di avere un vigile davanti la scuola, o una pattuglia durante la giornata di domenica. Quando l'amministrazione si renderà conto che la sicurezza dei cittadini non è un argomento da slogan, ma una materia che spetta alle Forze di Polizia e non può essere delegata ad altri?”.