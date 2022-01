Covid: da oggi è possibile vaccinarsi anche senza prenotazione. Scajola: “Una grande opportunità”

Da oggi in Liguria sarà possibile accedere anche senza prenotazione in alcuni centri vaccinali della Asl per ricevere il vaccino anti Covid. Questo sarà permesso a tutti coloro che hanno il Green Pass in scadenza nei sette giorni successivi (per tutti gli over 12, comprese terze dosi per la fascia 12-15 anni).

Ne ha parlato anche l’assessore regionale Marco Scajola, ospite ieri sera della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’. “E’ un’idea importante che ha avuto il presidente Giovanni Toti, anche nella sua delega alla sanità, per aiutare le persone che sono in scadenza di Green Pass – ha detto - dando loro un’ulteriore possibilità di recarsi anche senza prenotazione nei centri vaccinali. Si tratta di una grande opportunità, che sono certo i liguri sapranno cogliere. E’ la risposta migliore che possiamo dare ad un problema sanitario, perché ricordiamoci che il nemico da battere è il virus e che il vaccino è lo strumento migliore. Un appello quindi ai grandi e anche ai più piccoli che devono essere protetti”.

I centri vaccinali Asl in provincia di Imperia dove sarà possibile effettuare il vaccino anche senza prenotazione sono:

Hub Arma di Taggia, da lunedì a sabato dalle 9 alle 18

Palasalute di Imperia, da lunedì a sabato dalle 14 alle 20

Hub di Camporosso (Bigauda), da lunedì a sabato dalle 14 alle 20

Ospedale di Bordighera, nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 gennaio dalle 8 alle 20.

