Banda del buco in azione nel cuore di Sanremo: tentato furto ai danni della gioielleria Currado

Tentativo di furto la scorsa notte ai danni della gioielleria 'Currado' di corso Imperatrice, di fronte al Casinò, nel cuore di Sanremo.

I ladri hanno provato a introdursi con la classica strategia del 'buco', passando dall'hotel Europa approfittando del cantiere. Ma, stando a quanto si apprende, non sarebbero riusciti nel loro intento e non avrebbero portato via preziosi.

Questa mattina è intervenuta la Polizia e ora gli uomini del commissariato di Sanremo sono al lavoro per ricostruire l'accaduto, affidandosi anche alle telecamere di videosorveglianza della zona.