Bordighera: sopralluogo del sindaco Ingenito sul cantiere dell'Anglicana “Occasione per ammirare la città da una prospettiva inedita”(Foto)

“Un sopralluogo può anche essere l’occasione per ammirare Bordighera da una prospettiva inedita. Al cantiere della chiesa Anglicana, dove proseguono i lavori di restauro: in questi giorni sono in corso la posa del trattamento impermeabilizzante delle facciate e la stilatura dei giunti delle pietre, in particolare nella zona absidale. Nel frattempo stiamo già progettando gli eventi per la riapertura al pubblico, prevista nella prossima primavera”.



Sono le parole del primo cittadino Vittorio Ingenito in merito alle opere che si stanno svolgendo sulla struttura dell'ex chiesa Anglicana. Un luogo di grande importanza storica e che vuole diventare insieme a Villa Regina, location per esposizioni ed eventi culturali. Un intervento indispensabile, aveva già detto Ingenito, per un investimento importante che ha come finalità quella di avere un polo espositivo d'eccellenza per le mostre con degli standard qualitativi sempre più alti.