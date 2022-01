Sanremo: nave in rada al Festival, Faraldi "Solo l'equipaggio a bordo e sarà un buon contatto per eventuali flussi turistici" (Video)

La nave da crociera ‘Costa Toscana’ ci sarà in rada di fronte a Sanremo, in occasione della 72a edizione del Festival della Canzone. Anche se la conferma ufficiale arriverà solo nelle prossime ore dopo gli ultimi contatti tra Capitaneria di Porto matuziana e Costa Crociere, ormai sembra che si sia in dirittura d’arrivo.

Questa mattina, alla presenza del Comandante della Guardia Costiera, Carmela D’Abronzo, degli emissari di Costa Crociere, ma anche della Municipale e del Sindaco Biancheri con l’Assessore Faraldi, è stato fatto il punto della situazione.

In discussione soprattutto aspetti di carattere tecnico, sia per la nave da mettere in rada, che per lo sbarco dei tender tra la stessa e la terra. In ballottaggio la banchina dei pescatori, quella utilizzata negli anni scorsi per i tender delle navi da crociera che facevano scalo a Sanremo e la zona di piazzale Vesco. La prima è sicuramente più agevole e di più facile attuazione mentre la seconda sarebbe più gradita al Comune, visto che eviterebbe eventuali problemi di traffico in corso Nazario Sauro.

Con l’assessore Giuseppe Faraldi abbiamo voluto fare un preciso punto della situazione sulla presenza della ‘Costa Toscana’, anche alla luce delle polemiche dei giorni scorsi. Faraldi ha di fatto confermato la sua presenza, anche se mancano alcuni piccoli passaggi tecnici: “Si stanno affrontando argomenti relativi al fondale dove sistemarla in rada e allo sbarco dei tender”.

Il tema principale è quello relativo al timore che la nave possa far concorrenza agli operatori turistici di Sanremo: “Noi, come amministrazione, abbiamo sempre sostenuto che in convenzione fosse inserito il passaggio ben preciso, in cui è sottolineato come la nave non debba avere a bordo attività alberghiere o di ristorazione. Smentisco categoricamente che ci possano essere situazioni del genere. Noi abbiamo sempre collaborato con la Rai per le attività di marketing e sponsorizzazione, ma abbiamo sempre salvaguardato le attività locali”.

Si parla di trasmissioni, show o altro che si svolgeranno sulla nave, ma di ufficiale ancora nulla: “Si tratta di decisioni che spettano solo alla Rai e al Direttore Artistico ma confermo che, sulla nave, ci saranno solo dipendenti della Costa. Non ci sarà pubblico che salirà o sbarcherà a Sanremo, ma saranno funzionali solo alle attività di spettacolo. Ma non compete certo a noi cosa si farà a bordo. Rimane confermato che non deve essere un momento di concorrenza con le attività imprenditoriali sanremesi”.

Si parlato di tender che porteranno avanti e indietro dalla città: “Sicuramente si perché dovremo mantenere un contatto con la terra ferma, ma dovremo creare una zona ad hoc, strutturata e monitorata rispettando le normative di sicurezza e marittime, che saranno gestite dalla capitaneria. Verrà organizzata una zona apposita sul porto, ma dobbiamo ancora decidere dove”.

Con l’Assessore Faraldi siamo tornati sull’organizzazione delle manifestazioni in città a corollario del Festival: “Per quanto concerne il ‘Franco Alfano’ confermo che la Rai non ne ha fatto richiesta e, quindi, non ci saranno appuntamenti all’Auditorium. Essendo stata richiesta una occupazione di fronte all’Ariston, qualcosa la Rai farà ma non possiamo ancora sapere se e come, soprattutto per la sfilata dei cantanti”.

La riunione di oggi è stata anche propedeutica per avere la possibilità di avere un rapporto con la ‘Costa Crociere’: “Proveremo ad avere un contatto diretto, in funzione del progetto del nuovo porto, in modo da avere dei flussi turistici, quando non ci sarà più la pandemia e i noti problemi. Bisogna sicuramente seminare per raccogliere e, quindi, se potessimo creare un contatto diretto, questo potrebbe diventare una situazione favorevole per la nostra città”.