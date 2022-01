Bordighera: riunione della Commissione sul servizio idrico integrato, Ingenito "Contatto sereno e chiarificativo"

A soli sette giorni dalla costituzione in Consiglio Comunale, si è oggi riunita la Commissione Consiliare Speciale del Comune di Bordighera in materia di servizio idrico integrato.

Alla seduta, che si è tenuta in videoconferenza, ha partecipato anche la dottoressa Gaia Checcucci, Commissario ad acta per l’Ato Ovest e la Prof. Simona Arezzini. All’ordine del giorno il conferimento del patrimonio del servizio idrico integrato in Rivieracqua che, come è stato ribadito in corso di riunione, dovrà avvenire garantendo tutela delle infrastrutture, difesa del livello occupazionale ed un graduale adeguamento tariffario affinchè gli inevitabili aumenti non ricadano in misura eccessiva ed in modo improvviso sui cittadini.

Particolare attenzione è stata posta sugli investimenti per la rete idrica già pianificati dal Comune per i prossimi cinque anni, sulla necessità che essi siano ricompresi nel piano industriale di Rivieracqua e sulle diverse articolazioni tariffarie.

“Desidero ringraziare la dottoressa Checcucci e la professoressa Arezzini – ha commentato al termine il Sindaco Vittorio Ingenito - per disponibilità a partecipare alla Commissione nonostante la convocazione in tempi così brevi e per le risposte ed i chiarimenti forniti nel corso del colloquio, che è stato sereno e collaborativo”.