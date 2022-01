Ventimiglia: scontro moto-auto in corso Genova, bimba si rompe il femore e viene portata al 'Gaslini' (Foto)

Grave incidente stradale, questa mattina in corso Genova a Ventimiglia, poco dopo mezzogiorno. Per cause ancora in via d’accertamento si sono scontrate un’auto e una moto.

Ad avere la peggio una bambina di 6 anni che ha riportato la sospetta frattura di un femore e diverse escoriazioni al volto e su varie parti del corpo. Oltre a lei anche altri due feriti di minore entità.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, che ha portato la bimba all’eliporto di Bordighera, da dove è stata trasferita al ‘Gaslini’ di Genova, in codice giallo di media gravità.