C'è tempo fino al 26 gennaio per iscriversi al Servizio Civile con la Croce d'Oro di Cervo e Imperia

La Croce d'Oro di Cervo ed Imperia cerca ragazze e ragazzi tra i 18 e 28 anni da inserire nel nuovo Servizio Civile Universale. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 Gennaio.

Il servizio avrà una durata di 12 mesi ed è previsto un rimborso di 444 euro al mese. "E' una importante opportunità di crescita ed un'occasione per conoscere il mondo del soccorso e non solo. - spiegano dalla Croce d'Oro - I partecipanti saranno adeguatamente formati e gradualmente inseriti nelle attività dell'associazione in base alle proprie attitudini: soccorso ma non solo!"



"Ulteriori dettagli si possono avere passando dalle nostre sedi, telefonando al 0183408926, scrivendoci tramite FB, o sul sito www.anpas.org/bando-scu.html. Questa è una occasione da non perdere! Se hai del tempo libero e vuoi provare.. ti aspettiamo!" - chiosano.