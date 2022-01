Per i vincitori del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 altri tre prestigiosi premi e un nuovo grande nome in arrivo

Fabrizio Venturi, Direttore Artistico del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, considerata la qualità delle 24 canzoni degli artisti in gara, ha istituito altri tre prestigiosi premi.

“Sarà davvero difficile per la giuria esprimere il verdetto, in quanto tutte le canzoni in gara sono di grande valore sia nella parte musicale che nei testi - ha dichiarato Venturi, il quale ha aggiunto - è in arrivo un altro grande personaggio, che conferirà prestigio al cast del Festival. Ci siamo già sentiti telefonicamente. Mi riservo di comunicare il suo nominativo tra qualche giorno”.

Continuano intanto i lavori per l'avvio della prima edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it.

La manifestazione si terrà a Sanremo, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2022, nell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione di Sanremo.

Il Concorso musicale organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, si prefigge l'intento di diffondere e far conoscere, in Italia, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. Il Festival, che si svolge nella città dei Fiori, la quale, per la sua tradizione, più di ogni altra realtà, rappresenta l'Italia musicale, è dunque un'opportunità per immergersi in questo genere musicale, molto conosciuto e sviluppato in altri Paesi.

Radio Vaticana – Vatican News è Media Ufficiale del Festival.

“Seguiremo e racconteremo il Festival della Canzone Cristiana sui social e il portale Vatican News. Trasmetteremo i tre giorni della competizione sulla Radio Vaticana - ha dichiarato Massimiliano Menichetti, Responsabile di Radio Vaticana - Vatican News, il quale ha aggiunto - non abbiamo uno spazio dedicato specificatamente alla Christian Music, per cui possiamo affermare che il Festival ci spinge ad una nuova creatività. Siamo molto contenti di aderire a questa manifestazione canora, che nasce nella città dei fiori e della musica. Sanremo incrementerà, ancor più, la sua offerta, creando di fatto, per tre giorni, una staffetta musicale tra il Festival della Canzone Cristiana e lo storico Festival della Canzone Italiana. Le note costituiscono uno degli architravi della Radio dei Papi, insieme alla liturgia, informazione e formazione. Il nostro scopo è portare la Buona Notizia, la voce del Papa nel mondo, la Speranza, non lasciare mai nessuno da solo: questo può realizzarsi anche grazie al calore delle note. La pandemia ha ferito anche il settore musicale, ma la musica non ci ha mai abbandonato. Papa Francesco, recentemente, ha ricordato che la forza del canto e della musica possono evocare la Parola di Dio e contribuire a generare, ovunque, uno spirito di fraternità”.

Tra gli ospiti della manifestazione, oltre a Giuseppe Cionfoli, vi sarà Vittorio Sgarbi, che, sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio, offrirà una lettura critica della canzone di ispirazione cristiana, per evidenziarne le peculiarità che la caratterizzano come forma d'arte.

Il Festival si avvarrà, altresì, del contributo del Produttore discografico Gianni Testa, in veste di Presidente di Giuria, nonché della coreografa e danzatrice Ilaria Sambucci, poliedrica artista partenopea, che ha partecipato nel prestigioso corpo di ballo della 71esima Edizione del Festival di Sanremo, danzando, nel Teatro Ariston, al fianco di Fiorello e di Amadeus.

L'Ufficio Stampa è affidato al giornalista Biagio Maimone.

“Sono contento ed emozionato del fatto che Radio Vaticana – Vatican News sia media ufficiale della Prima Edizione del Festival della Canzone Cristiana - ha sottolineato Venturi, il quale ha aggiunto - desidero ringraziare, sentitamente, Massimiliano Menichetti, Responsabile di Radio Vaticana - Vatican News, per questo prezioso dono e per aver creduto nelle finalità della nostra iniziativa. Come ho sempre dichiarato, sono fermamente convinto del fatto che la musica abbia anche una missione educativa e migliorativa della realtà, soprattutto in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i suoi valori umani, così importanti per vivere in modo dignitoso, ancor più in questo tempo doloroso, perché pervaso dalla pandemia.