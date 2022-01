Ventimiglia: odore acre da un appartamento, intervento dei vigili del fuoco per la sospetta presenza di un cadavere

I Vigili del Fuoco di Ventimiglia sono stati chiamati a intervenire questa mattina per verificare l'eventuale presenza di un cadavere all'interno di un appartamento dal quale proveniva un forte odore acre.

I soccorritori hanno sfondato la porta, ma le verifiche all'interno dell'abitazione hanno dato esito negativo. Tuttavia le condizioni dell'alloggio sono parse al dir poco al limite con spazzatura e sporcizia in ogni dove.

Per questo sono stati immediatamente attivati i servizi sociali, la Polizia Locale e l'Asl.