La consigliera regionale Russo (FdI) si fa portavoce delle esigenze e problematiche del territorio del Ponente ligure

"Nelle prossime settimane incontrerò tutti i sindaci e le associazioni sportive, culturali, sociali e del terzo settore della nostra provincia perché come consigliere regionale è mio preciso dovere aiutare, con tutti i mezzi che ho a disposizione, i miei concittadini sia raccogliendo le loro 'grida di dolore' sia contestualmente illustrando loro le opportunità che Regione Liguria sta portando avanti per aiutare, sostenere e sviluppare il nostro territorio".



La consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo ha inviato in questi giorni circa un centinaio di lettere destinate ai Comuni e alle associazioni dell'imperiese per organizzare incontri allo scopo di ascoltare ed analizzare tutti i problemi e i disagi per poi riportarli in sede regionale o in tutte le altre sedi competenti. "Questo è l'obiettivo degli incontri che avrò con i miei concittadini: sarò la loro voce a Genova e il mio nuovo punto di ascolto sarà l'avamposto della Regione nel Ponente".



Il point di Veronica Russo è in Via Colonnello Aprosio 392 a Vallecrosia ed è aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (salvo impegni istituzionali in Regione).