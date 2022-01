Frontalieri e assegno unico per famiglie con figli a carico, Di Muro (Lega): "Dall'INPS serve chiarezza!"

“L’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità, entrerà in vigore il 1° marzo 2022. In questo lasso di tempo che ci separa dalla concreta attuazione della riforma le istituzioni competenti in materia devono adoperarsi affinché non si creino illogiche sperequazioni”. Ad intervenire sulla sua pagina facebook è il deputato della Lega Flavio di Muro che spiega: “Faccio riferimento alle numerose famiglie di lavoratori che prestano la loro attività nel Principato di Monaco, per le quali ho da tempo attenzionato il Ministero del Lavoro.

"Ad oggi la direzione nazionale di INPS non ha chiarito con quali modalità elargire questi nuovi assegni ai frontalieri beneficiari, serve chiarezza. A tal fine ho chiesto ed ottenuto che già questo lunedì, in occasione della discussione sul Decreto Milleproroghe presso la Camera dei Deputati, i dirigenti INPS siano auditi affinché possano fornire i dovuti chiarimenti”.