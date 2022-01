Festival di Sanremo 2022: salta la conferenza ufficiale? Probabile un evento di presentazione a fine gennaio

Si sarebbe dovuta svolgere martedì prossimo la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, per il quale mancano solo due settimane e che si svolgerà all’inizio di febbraio al Teatro Ariston.

Mentre è in corso la vendita dei biglietti, partita ieri, emerge il particolare della classica conferenza stampa che, solitamente si svolgeva un mese esatto prima della kermesse canora ma che, quest’anno è praticamente saltato. Non del tutto però, perché dopo un primo rinvio (non comunicato) al 23 e al 26 gennaio, ora sembra che possa essere trasformato in un evento a poche ore dal Festival.

Nulla di ufficiale, sia chiaro, anche perché a oggi tutto viene mantenuto nel più stretto riserbo, anche in funzione del momento pandemico e con la Rai che sta attuando un protocollo di sicurezza sulla falsa riga dello scorso anno. Ma, più volte abbiamo sottolineato come il Festival 2022 sarebbe stato più ‘vivo’ del precedente, vissuto senza pubblico e in zona rossa, con locali chiusi e nessuno in strada.

Proprio per questo potrebbe essere organizzata una sorta di conferenza stampa ‘evento’, quasi certamente al Casinò. La data è incerta anche se ‘rumors’ e logistica potrebbero portare a sabato 29 o domenica 30, proprio il giorno prima della settimana festivaliera.

Un evento e non una conferenza anche in funzione delle comunicazioni già fatte da Amadeus nel corso delle serate degli ultimi giorni attraverso il Tg1. Mentre si rincorrono notizie su super ospiti (Jennifer Lopez?) e su possibili manifestazioni collaterali super blindate per evitare assembramenti, l’arrivo della ‘Costa Toscana’ in rada a Sanremo viene data per certa, nonostante i problemi emersi durante la riunione svolta in Prefettura.

Questioni tecniche che sarebbero risolvibili e, quindi, nel prossimo incontro fissato per i prossimi giorni si dovrebbe trovare una ‘quadra’ finale. Mentre tra i super ospiti all’Ariston viene dato per certo Luca Argentero, sulla nave attesa in rada potrebbero condurre una trasmissione collaterale al Festival Orietta Berti insieme ai Gemelli di Guidonia.

Qualche indiscrezione trapelata nei giorni scorsi ha confermato la volontà della Rai di allestire il ‘Red Carpet’ e la ‘Glass radio’ con i collegamenti di Rai Radio 2 davanti al teatro. Rimane da capire se e come verrà realizzata la sfilata dei cantanti. Negli anni scorsi (ante Covid) era una serata di festa con il pubblico che ammirava i propri beniamini ma, quest’anno, potrebbe essere un momento solo televisivo e la folla dovrebbe essere tenuta lontano.

Intanto si attende di capire quando verrà proposta la presentazione vera e propria del Festival.