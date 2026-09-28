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Eventi | 28 settembre 2026, 14:15

Convivialità, musica e solidarietà: a ottobre torna la "Grande Castagnata Rocchettina" (Foto)

Parte del ricavato raccolto sarà devoluto all’associazione Oasi Angeli di Pace

Convivialità, musica e solidarietà: a ottobre torna la &quot;Grande Castagnata Rocchettina&quot; (Foto)

Una giornata all’insegna dei sapori d’autunno, della buona musica e della convivialità. Domenica 25 ottobre torna la "Grande Castagnata Rocchettina".

Dalle 12 a Rocchetta Nervina cittadini e non potranno degustare polenta e cinghiale, patatine fritte, grigliata e trovare un servizio bar. L'evento sarà, inoltre animato dalla musica dal vivo di Full Optional Band e dalla lotteria.

Un evento che avrà anche una finalità benefica. Parte del ricavato raccolto sarà devoluto all’associazione Oasi Angeli di Pace. "Castagne, profumi d’autunno e tanto divertimento nella splendida cornice di Rocchetta" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi per una grande festa insieme!".

Elisa Colli

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