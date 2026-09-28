«Il treno non passa una volta sola», a Ventimiglia Giuseppe Arena racconta la storia di Arenaways (Foto)

Sabato 26 settembre, nel salone Salgari della Biblioteca Civica Aprosiana di Ventimiglia, si è svolta la presentazione del libro «Il treno non passa una volta sola», scritto da Giuseppe Arena, fondatore di Arenaways. L’incontro, curato dalla Pro Loco Intemelia 26, si è svolto alla presenza del sindaco di Ventimiglia, on. Flavio Di Muro.

L’appuntamento è stato l’occasione per ripercorrere una storia imprenditoriale e ferroviaria segnata da coraggio, intuizione e dalla volontà di mettere in discussione un sistema che, per lungo tempo, appariva difficilmente accessibile ai privati.

Nel corso della presentazione, Giuseppe Arena, insieme al figlio Matteo, ha raccontato le difficoltà incontrate nel tentativo di entrare nel settore ferroviario italiano, in un periodo nel quale il trasporto ferroviario era sostanzialmente dominato dalle Ferrovie dello Stato.

Una sfida complessa, caratterizzata da ostacoli burocratici, autorizzazioni, difficoltà organizzative e dal confronto con un sistema nel quale non era semplice per un operatore privato riuscire a conquistare spazio. La nascita di Arenaways rappresentò, in questo contesto, un passaggio significativo: un imprenditore privato cercò concretamente di mettere in discussione un modello consolidato e di proporre una diversa idea di servizio ferroviario.

Durante l’incontro, Giuseppe Arena ha raccontato con sincerità le difficoltà affrontate nel corso della propria esperienza imprenditoriale, comprese quelle economiche, che in alcuni momenti hanno reso ancora più complesso il percorso.

La volontà, la determinazione e la capacità di non arrendersi di fronte agli ostacoli hanno però consentito di superare difficoltà amministrative ed economiche e di portare avanti il progetto. Una storia che ha offerto anche uno spunto di riflessione rivolto alle nuove generazioni: sogni e ambizioni possono incontrare ostacoli importanti, ma per affrontarli sono necessarie determinazione, preparazione e solide basi culturali e tecniche.

Dietro ogni grande progetto, infatti, non ci sono soltanto coraggio e intuizione, ma anche preparazione, competenza e sacrificio.

Un messaggio che Arena ha rivolto soprattutto ai giovani e che può essere sintetizzato nelle parole «studiare, studiare e studiare»: attraverso la conoscenza e la preparazione è possibile affrontare le difficoltà, trasformare le idee in progetti e provare a raggiungere i propri obiettivi.

«Il treno non passa una volta sola» diventa così anche una metafora della capacità di continuare a credere nelle proprie idee, ripartire dopo le difficoltà e cogliere le opportunità quando si presentano.

Una storia personale e imprenditoriale che parla di ferrovie, innovazione, concorrenza e della capacità di guardare oltre ciò che sembra già scritto, offrendo durante l’incontro anche spunti di riflessione sul futuro del trasporto ferroviario e sulla necessità di continuare a investire in una mobilità moderna, efficiente e al servizio dei territori.