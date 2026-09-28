Sanremo torna capitale della divulgazione scientifica: al Casinò le Giornate della Consapevolezza (Foto)

Dall'immensità dell'Universo alle profondità degli oceani, passando per i cambiamenti climatici, i microrganismi, le cellule, il cervello e la mente. Le Giornate della Consapevolezza tornano a Sanremo per il secondo anno consecutivo con una nuova tappa del tour nazionale dedicato alla divulgazione scientifica.

L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dalle 17 alle 19.45, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, dove andrà in scena lo spettacolo multimediale "Viaggio nella complessità della Vita – Le connessioni invisibili". La partecipazione sarà libera e gratuita.

Dopo l'esperienza dell'ottobre 2025, che aveva portato al Casinò uno spettacolo e un incontro rivolto alle scuole, il progetto ideato da Cristina Del Tutto e promosso da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole sceglie nuovamente la Città dei Fiori come una delle tappe del proprio percorso nazionale.

Scienza, immagini, musica e performance in un unico racconto. Quella del 10 ottobre non sarà una semplice successione di conferenze. Gli interventi degli scienziati saranno inseriti in una narrazione comune, accompagnata da videoperformance, immagini, musica e contributi artistici, con la direzione artistica e la voce narrante di Cristina Del Tutto.

Il filo conduttore saranno le relazioni che rendono possibile la vita. Il viaggio partirà dall'Universo e dalle forze che ne regolano l'evoluzione, per arrivare sulla Terra e ai suoi equilibri climatici, scendere negli oceani e nel mondo dei microrganismi, attraversare l'organizzazione della materia vivente e concludersi sulle domande legate al cervello, alla mente e alla coscienza.

L'obiettivo delle Giornate della Consapevolezza, nate nel 2024, è infatti portare la conoscenza scientifica fuori dai luoghi tradizionalmente dedicati alla ricerca, creando occasioni di confronto tra comunità scientifica, istituzioni e cittadini.

Mager: "Sanremo tappa importante del tour nazionale". "È con grande piacere che Sanremo ospita anche quest'anno le Giornate della Consapevolezza giunte alla loro seconda edizione – sottolinea il sindaco Alessandro Mager –. Un momento di confronto che abbraccia diversi rami della scienza, spaziando dalla biologia all'astrofisica e dalla genetica alla neurologia. Siamo quindi lieti che Sanremo possa rappresentare una tappa importante nel tour nazionale in programma nei prossimi mesi".

A sottolineare la continuità della collaborazione è anche il presidente e amministratore delegato del Casinò Giuseppe Di Meco, insieme alla consigliera Sonia Balestra e all'architetto Mauro Menozzi: "Si rinnova la collaborazione con le Giornate della Consapevolezza che condurranno in un interessante viaggio alla scoperta delle infinite possibilità di conoscere le energie che dominano l'universo. L'importante ciclo unisce il nostro teatro alla rete scientifica creata da questo format, finalizzato ad affrontare tematiche determinanti nella nostra contemporaneità, soprattutto per le nuove generazioni".

"Diamo il benvenuto a tutti gli scienziati coinvolti e alla curatrice dott.ssa Cristina Del Tutto, che ha sviluppato a livello nazionale questo progetto così innovativo e stimolante", aggiungono.

Dall'astrofisica ai cetacei, il viaggio scientifico. Ad aprire il percorso sarà l'astrofisico Andrea Possenti, dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle energie invisibili dell'Universo e delle origini cosmiche.

Il genetista Renato Fani, già professore ordinario all'Università di Firenze, affronterà invece l'evoluzione microbica e il ruolo dei microrganismi nell'evoluzione della vita sulla Terra.

Con Alessio Rovere, professore ordinario di Geografia fisica e geomorfologia all'Università Ca' Foscari Venezia, l'attenzione si sposterà sul "respiro del pianeta", sugli oceani e sui cambiamenti climatici. Rovere studia in particolare le variazioni del livello del mare e gli effetti del cambiamento climatico sugli ambienti costieri.

La biologa marina Caterina Lanfredi, componente del Consiglio direttivo dell'Istituto Tethys, porterà invece il pubblico nel mondo degli ecosistemi marini e dei cetacei. Dal 2026 è project manager e coordinatrice scientifica del Cetacean Sanctuary Research del Santuario Pelagos.

Cellule, cervello e nuove tecnologie. Il biologo molecolare Carlo Ventura, direttore del Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali INBB di Bologna, esplorerà il linguaggio delle cellule e l'organizzazione della materia vivente, mostrando come i processi biologici si sviluppino attraverso interazioni complesse.

A chiudere il percorso scientifico sarà Pierluigi Brustenghi, neurologo, psicoterapeuta e divulgatore scientifico, con un intervento dedicato al rapporto tra cervello, apprendimento e nuove tecnologie, con particolare attenzione anche agli effetti delle dipendenze digitali sui giovani.

Anche arte, danza e musica sul palco. La tappa sanremese lascerà spazio anche ai linguaggi artistici. Green Art Italia parteciperà con Claudio Reginali, dedicando un intervento alla rigenerazione urbana e alla necessità di riportare la natura negli spazi abitati.

Sul palco arriverà anche la break dance con Giacomo Mino Fanciullacci, protagonista di una performance del Breakdown Dance Project – Odissea 2001, mentre la musicista Sonia Bottacin, direttrice di coro, compositrice e pianista, proporrà un momento dedicato alle frequenze della voce e al suono. Le videoperformance di Cristina Del Tutto accompagneranno invece l'intero percorso, collegando i diversi interventi.

Sanremo seconda tappa di un tour in sei città. Quella del Casinò sarà la seconda tappa del tour nazionale 2026 delle Giornate della Consapevolezza. Il percorso è partito da Sassari il 22 e 23 settembre e, dopo Sanremo, raggiungerà Brescia il 23 e 24 ottobre, Livorno l'8 novembre, Salerno il 26 novembre e Roma l'11 dicembre.

Attorno agli spettacoli sono previsti incontri con la cittadinanza, iniziative rivolte alle scuole, laboratori scientifici e artistici e momenti di confronto con le istituzioni.

A Sanremo l'appuntamento sarà quindi sabato 10 ottobre alle 17 al Teatro dell'Opera del Casinò, con conclusione prevista alle 19.45. L'ingresso sarà libero e gratuito, scelta con cui gli organizzatori intendono rendere la divulgazione e l'accesso alla conoscenza aperti a tutti.