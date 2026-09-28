Da Dolceacqua ad Airole a piedi, in tanti alla "Camminata del Gemellaggio" (Foto)

Una giornata di cammino tra natura, storia e amicizia, alla scoperta delle montagne che uniscono Dolceacqua e Airole. Sabato si è, infatti, svolta "La Camminata del Gemellaggio Dolceacqua–Airole".

Le 38 persone che hanno partecipato alla passeggiata di 14 chilometri da Dolceacqua ad Airole. Dal Borgo dei Doria i partecipanti hanno raggiunto l’Alta Via, nella zona della Tramontina, per proseguire fino al Passo del Cane e successivamente, lungo la strada militare, fino al Passo dei Saviglioni. Proseguendo hanno raggiunto le alture di Airole con una tappa presso La Trincea, presso la vigna della Famiglia Masala, dove hanno potuto finalmente riposarsi e recuperare le energie, degustando i prodotti dell’azienda in un momento di grande convivialità. Ad Airole i partecipanti hanno anche potuto fare una visita all’azienda produttrice di lavanda. Erano presenti anche il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola e il vicesindaco Giorgio Lamberti.

Coloro che provenivano da Monaco ad Airole hanno trovato i mezzi che li hanno poi riportati nel Principato mentre il gruppo degli ospiti di Dolceacqua ha ripercorso lo stesso itinerario in senso inverso, facendo ritorno verso il paese. La Protezione civile di Dolceacqua ha garantito assistenza lungo tutto il percorso. La giornata, pienamente riuscita, era nata con l'obiettivo di rafforzare il gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco e, allo stesso tempo, far conoscere e vivere i territori e i sentieri che uniscono i comuni della rete dei Siti Storici Grimaldi di Monaco.