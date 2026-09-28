A Bordighera Pier Franco Quaglieni presenta "Da Cavour alla Repubblica": storia e laicità

Sarà l'Ex Chiesa Anglicana di Bordighera a ospitare, domani alle 17.30, la presentazione del nuovo libro dello storico e saggista Pier Franco Quaglieni, dal titolo "Da Cavour alla Repubblica. I rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d'Italia", pubblicato dalle Edizioni Pedrini. Un appuntamento culturale dedicato a uno dei temi che hanno accompagnato la storia del Paese dall'Unità d'Italia fino ai giorni nostri. L'incontro gode del patrocinio della Città di Bordighera e vedrà la partecipazione di un pubblico interessato all'approfondimento storico e civile. L'ingresso all'appuntamento è libero.

A dialogare con l'autore sarà il dottor Alberto Guglielmi Manzoni, in un confronto che prenderà le mosse dalle vicende storiche e politiche che hanno segnato la costruzione dell'Italia unita. Al centro della riflessione ci sarà in particolare l'evoluzione dei rapporti tra potere temporale e potere spirituale, attraverso le diverse fasi della storia nazionale. Un percorso che parte dal Risorgimento e dal pensiero di Camillo Benso di Cavour, sintetizzato nella celebre formula "libera Chiesa in libero Stato", per arrivare alle questioni ancora oggi legate ai concetti di laicità e laicismo. Un tema che continua a intrecciarsi con la vita istituzionale, culturale e civile del Paese.

La presentazione è organizzata in collaborazione con la Libreria Amicolibro e con le associazioni Centro Pannunzio e L'Uomo e il Pellicano. La scelta di dedicare l'incontro al nuovo volume di Quaglieni offre così l'occasione per ripercorrere alcune delle principali tappe della storia italiana, osservando il complesso rapporto tra istituzioni statali e Chiesa cattolica. Dall'epoca risorgimentale alla nascita della Repubblica, il libro affronta un percorso caratterizzato da passaggi politici e istituzionali di particolare rilievo. La discussione permetterà inoltre di soffermarsi sul significato assunto nel tempo dalla laicità dello Stato e sulle diverse interpretazioni del termine laicismo.

Pier Franco Quaglieni è storico, saggista e docente, con una lunga attività dedicata alla divulgazione della cultura storica, politica e civile. Nel 1968 ha fondato, insieme ad Arrigo Olivetti e Mario Soldati, il Centro Pannunzio, del quale è direttore generale. Nel corso degli anni ha sviluppato numerosi filoni di ricerca, dedicandosi in particolare al Risorgimento, alla figura di Cavour, alla storia del giornalismo italiano e alle biografie di importanti intellettuali del Novecento. La sua attività si è sviluppata anche attraverso la collaborazione con quotidiani e riviste nazionali e la pubblicazione di numerosi saggi e volumi.

Nel corso della sua carriera Quaglieni ha inoltre ricevuto riconoscimenti pubblici per la sua attività intellettuale, tra cui l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. La sua produzione si è concentrata su temi storici e civili, con particolare attenzione ai valori della laicità e del liberalismo e alla conoscenza della storia contemporanea. L'appuntamento di Bordighera sarà quindi anche l'occasione per incontrare personalmente l'autore e approfondire i contenuti della sua più recente pubblicazione. L'ingresso è libero e la cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.

L'appuntamento è fissato per martedì 29 settembre 2026 alle 17.30 presso l'Ex Chiesa Anglicana di Bordighera. La presentazione del volume "Da Cavour alla Repubblica" si inserisce nel calendario delle iniziative culturali cittadine e propone una riflessione su un capitolo centrale della storia italiana. Un incontro rivolto a chi desidera approfondire, attraverso il lavoro di uno storico e saggista, l'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa e il significato assunto dalla laicità nel corso della storia nazionale.