Pompeiana, oltre 2,7 milioni per opere e servizi nei prossimi tre anni

Pompeiana mette in campo oltre 2,7 milioni di euro per realizzare opere pubbliche e servizi nel triennio 2025/2027. Con una delibera approvata all’unanimità, la Giunta comunale ha aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale degli interventi previsti per quest’anno, adeguando il cronoprogramma di spesa e la pianificazione finanziaria.

La parte più significativa delle risorse, pari a 2.171.700,64 euro, sarà disponibile già per l'anno in corso, a testimonianza della volontà dell’amministrazione di concentrare i principali interventi in tempi rapidi. Per il 2026 sono previsti ulteriori 350.000 euro, mentre nel 2027 l’impegno stimato è di 200.000 euro. In totale, la cifra complessiva a disposizione del Comune ammonta a 2.721.700,64 euro. Le somme derivano interamente da entrate vincolate per legge, senza ricorso a mutui o capitali privati, segno di una programmazione costruita su risorse certe e già disponibili. L’obiettivo, sottolineato nel provvedimento, è garantire coerenza tra opere pubbliche e bilancio di previsione, rispettando al contempo i principi di sostenibilità finanziaria imposti dal nuovo Codice degli appalti.

Il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, firmato da Michela Fantoni, ha confermato la compatibilità delle scelte con i vincoli di bilancio e con la pianificazione economica dell’ente. Le opere verranno pubblicate, come previsto dalla normativa, sul sito istituzionale del Comune e sull’Osservatorio regionale dei lavori pubblici della Liguria, così da garantire la massima trasparenza. Con questo piano, Pompeiana si prepara a intervenire su più fronti, dalle infrastrutture ai servizi, assicurando che ogni euro investito abbia un ritorno concreto per la comunità e per il territorio.