Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo, dirigerà l’orchestra per Emma Marrone

Il 72° Festival di Sanremo vedrà il ritorno di Francesca Michielin all’Ariston dopo la partecipazione all’ultima edizione in coppia con Fedez.

Non sarà in gara, ma arriverà a Sanremo nell’inedita veste di direttrice d’orchestra per Emma Marrone, in gara con il brano “Ogni volta è così”.

“È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio - scrive Francesca Michielin sulle sue pagine social - e la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il Festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.