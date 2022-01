Imperia, Carta europea del turismo sostenibile: al Parco delle Alpi liguri il prestigioso riconoscimento di Europarc Federation (foto e video)

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha conseguito la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), il riconoscimento internazionale che certifica una virtuosa gestione del territorio in ambito turistico e consente l'ingresso nella Rete di destinazioni sostenibili a livello internazionale. "Siamo il primo parco regionale -dice il presidente dell'ente Alessandro Alessandri - che ottiene questo riconoscimento ottenuto in Liguria solo dal Parco delle Cinque Terre che è una eccellenza assoluta. Quindi, noi siamo molto soddisfatti per il grande riconoscimento, ma soprattutto perché crea prospettive di sviluppo per il territorio perché il territorio vive se c'è un presidio, e, quindi, la possibilità per gli operatori di avere una carta di eccellenza in più di eccellenza per poter continuare a vivere a lavorare su questo territorio". L'ottenimento della prestigiosa certificazione, prima volta per un Parco regionale in Liguria, è stato decretato il 17 dicembre nel corso della riunione del Consiglio di Europarc Federation. LE INTERVISTE Il vicepresidente della Regione e assessore ai Parchi Alessandro Piana dichiara: "Dopo un ampio lavoro iniziato nel 2019 che non si è mai interrotto, nonostante il periodo di Covid e per questo ci tengo a ringraziare i dipendenti degli uffici del parco il direttore Marenco il presidente Maglioe l'attuale presidente Alessandri che hanno veramente dato il via ad un progetto ambizioso ed importante che riguarderà 58 microprogetti all'interno del progetto stesso. 109, poi, riguarderanno gli operatori privati. Voglio ricordare quelli più importanti che sono il Centro del Turismo sostenibile i rifugi Alpini, poi la Ciclovia dei Liguri, il ripristino alla valorizzazione dei nostri sentieri le visite guidate nel parco, ovviamente con trasporto ecosostenibile, la formazione degli operatori e la comunicazione social perché poi c'è anche bisogno di promozione".

L'Ente Parco ha attivamente coinvolto amministratori locali, ristoratori, albergatori, aziende, guide e associazioni del territorio in un percorso avviato nel 2019 in collaborazione con i professionisti di Agenda21 Consulting S.r.l., che ha portato alla formulazione di una strategia condivisa intitolata “Un’alta terra di frontiera vista mare”, suddivisa in tre assi strategici (Alte valli e crinali, Culture e identità di frontiera, Natura e paesaggi in movimento), con 38 soggetti coinvolti fra Enti pubblici, associazioni e operatori privati e 58 azioni in tema di turismo sostenibile, da concretizzare e portare a compimento fra il 2021 e il 2025. "Il Parco si può fregiare di un riconoscimento molto importante anche dal punto di vista della promozione turistica del territorio, perché se giustamente 'sfruttato' potrà soddisfare la curiosità di tutti quei turisti che magari scelgono la nostra provincia per altri motivi, quindi per andare al mare o per visitare le nostre le nostre città, ma che avranno la curiosità di andare a vedere un territorio che si è meritato un riconoscimento importante come questo, anche a livello internazionale. Attualmente il parco è il nostro entroterra hanno bisogno di un turismo sostenibile. Questo territorio può portare oltre ai turisti anche ricchezza e ricchezza business, e magari anche la possibilità che qualcuno decida di installare nuovi esercizi commerciali, nuove aziende all'interno del parco stesso, in modo da poter per far vivere ancora meglio chi già nel parco vive", sottolinea l'assessore al Turismo Gianni Berrino.

La cerimonia ufficiale di attribuzione del riconoscimento si terrà il 3 maggio 2022 in Austria a Neusiedler See, presso il Parco Nazionale Seewinkel, occasione nella quale verranno celebrati anche i 21 anni della Carta elaborata nel 1991 da Europarc Federation, l’organizzazione europea che riunisce più di 400 aree protette per promuovere la conservazione della biodiversità attraverso una gestione integrata del paesaggio, coordinando la rete delle aree certificate con il supporto delle sezioni nazionali della Federazione (per l’Italia, Federparchi).

L’ottenimento della CETS da parte del Parco delle Alpi Liguri rappresenta una garanzia di qualità per turisti e visitatori, che sempre di più prediligono un tipo di turismo attento al rispetto dell’ambiente, degli elementi naturali e delle comunità locali, favorendo uno sviluppo economico sostenibile: un traguardo importante, che testimonia l'eccellente lavoro svolto dal Parco negli ultimi anni e si configura come nuovo punto di partenza per l'Ente, per andare avanti con rinnovato slancio e continuare a porre la sostenibilità al centro di tutte le prossime azioni.

Cos’è la CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile)

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è un percorso di certificazione che permette agli Enti gestori delle aree protette europee di ottenere e certificare una migliore gestione del loro territorio nell’ottica di un turismo sostenibile con l'obiettivo finale di tutelare il patrimonio naturale e culturale mediante un miglioramento continuo nella gestione del turismo nell’area protetta a favore dell’ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori.

La CETS certifica l’impegno dell’Ente Parco, e di tutte le realtà coinvolte, per la tutela del patrimonio naturale e culturale attraverso un miglioramento nella gestione del turismo nell’area protetta. La Carta Europea manifesta la volontà di creare collaborazione e sinergia fra tutti i portatori di interesse locali, in modo da portare avanti una strategia unitaria per lo sviluppo turistico, a partire da uno studio approfondito della concreta realtà territoriale nella quale si opera.

La CETS è coordinata da EUROPARC Federation, che gestisce la procedura di conferimento della Carta e coordina la rete delle aree certificate con il supporto delle sezioni nazionali della Federazione (per l’Italia, Federparchi).

La Strategia CETS 2021-2025 dell’Ente Parco

La Strategia CETS 2021-2025 dell’Ente Parco e dei suoi attori locali prevede 3 assi strategici (Alte valli e crinali, Culture e identità di frontiera, Natura e paesaggi in movimento), con 58 azioni concrete e 39 soggetti coinvolti fra Enti pubblici, associazioni e operatori privati, compreso l’Ente Parco:

Enti pubblici: Comune di Cosio d’Arroscia; Comune di Mendatica; Comune di Montegrosso Pian Latte; Comune di Pigna con A.S.D. “Supernatural”; Comune di Rezzo con Associazione Pro Loco Rezzo; Comune di Rocchetta Nervina; Comune di Triora; Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”;

- Strutture ricettive: Agriturismo “Il Rifugio”; Agriturismo “La Fontana dell’Olmo”; Agriturismo “Al Pagan”; B&B “La Stregatta”; B&B “L’Antica Macina”; Rifugio “La Terza”; Rifugio “Gola di Gouta” con Apicoltura “Chamalou”; Hotel Ristorante “Lago Bin”; Ristorante “L’Erba Gatta”; Appartamenti ad uso turistico “L’ortensia” e “Villetta Margherita”;

Associazioni, Cooperative e Società: Associazione “A Vastera - Uniun de tradisiun brigasche”; A.P.S. “Realdo Vive”; Associazione Pro Loco di Cosio d’Arroscia; CAI Sanremo; CAI Bordighera; Coop. Sociale Arcadia - Liguria da Scoprire; Cooperativa di Comunità “Brigì”; Società Cooperativa “Virtus”; Consorzio Forestale Alpi Liguri con UISP Imperia; Comitato promotore “Sentieri della Giara” di Rezzo; Otto Pigna S.r.l.; “Elevation Club” e Confesercenti;

Aziende: Azienda Agricola “U Rusmarin”; “La Strega di Triora-Prodotti Tipici”, Panificio “Asplanato” di Triora.

