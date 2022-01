Bordighera: sanità a Ponente, l'intervento del consigliere comunale Trucchi

Giuseppe Trucchi, consigliere comunale di 'Semplicemente Bordighera', interviene oggi a seguito dell'ultimo consiglio comunale che ha affrontato anche il tema della sanità a Ponente.

Scrive Trucchi: “Durante il recente consiglio comunale straordinario di Bordighera svoltosi martedì e dedicato ad un approfondito dibattito sulla situazione sanitaria del nostro distretto e del nostro civico ospedale S.Charles sono emersi molti aspetti critici. La cortese presenza del Direttore Generale e del Direttore Sanitario ASL1 ha permesso di approfondire molte difficoltà esistenti come quelle relative al Punto di Primo Intervento o alla attività di professionisti di varie specialità. Non voglio oggi ritornare su questi punti della discussione poiché ogni cittadino potrà trovarne ampia descrizione sui mezzi di informazione. Ritengo invece mio preciso dovere e servizio alla cittadinanza riprendere due argomenti che a mio parere devono essere immediatamente affrontati. Il primo riguarda le piazzole illuminate per i voli notturni dell'elisoccorso totalmente mancanti sul nostro territorio a differenza che nel resto della Liguria. Durante il dibattito era emersa la segnalazione che uno dei motivi per i quali le piazzole non potevano essere completate era il mancato abbattimento di alberi e fronde pericolose per il volo da parte del Comune. Il Sindaco ha dichiarato ieri che già da metà dicembre il lavoro è stato fatto e che non ci sono impedimenti a completare le piazzole. Chiediamo che vengano presi contatti fattivi e operativi tra Comune e ASL e non si tardi ulteriormente nel completamento di un opera semplice ma di fondamentale tutela per il cittadino”.