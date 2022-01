Vertice in prefettura per il Festival, presente anche la Capitaneria: possibili complicazioni per l'arrivo della nave

Forze dell'ordine e Comune di Sanremo si sono incontrati questa mattina in Prefettura a Imperia per fare il punto a pochi giorni dalla 72ª edizione del Festival di Sanremo. L'evento, come sempre, richiama grande attenzione in tema sicurezza sia per questioni di ordine pubblico che sul piano sanitario.

A differenza del 2021, infatti, l'organizzazione starebbe puntando a un'edizione più 'viva' con il ritorno di qualche evento collaterale, il teatro pieno e un assaggio di normalità dopo l'ultima spenta settimana festivaliera. Le strade di Sanremo, quindi, non saranno vuote e servirà una attenta gestione dei flussi.

Presente al tavolo anche la Capitaneria di Porto di Sanremo. Si è infatti parlato anche del possibile arrivo della nave (si parla della 'Costa Toscana) che dovrebbe attraccare in rada a Sanremo e fare da base per la settimana della kermesse. Il progetto era già stato ipotizzato lo scorso anno, ma poi tutto si concluse in un nulla di fatto. Stando alle indiscrezioni pare siano emerse alcune problematiche per la logistica dell'ambiziosa iniziativa.

Ancora da stabilire quali saranno gli appuntamenti che si potranno svolgere nelle piazze della città dei fiori, sempre in attesa di capire se e come sarà utilizzato l'auditorium 'Franco Alfano'. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi incontri per le ultime disposizioni, mentre la prossima settimana potrebbe essere quella buona per la conferenza stampa di presentazione.